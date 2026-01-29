В Ростовской области отремонтируют 1,8 тысячи дорог к опорным пунктам

В 2026–2031 годах в Ростовской области проверят и отремонтируют 1,8 тыс. дорог к опорным пунктам. В перечень вошли 110 дорог регионального и межмуниципального значения и более 1,6 тыс. дорог местного значения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В список вошли наиболее важные маршруты, которые связывают города, обеспечивают подъезды к больницам, школам, детским садам и другим социально значимым объектам и являются наиболее востребованными жителями.

«Инвентаризация позволила получить точную картину состояния дорог, оценить их соответствие нормативам и на этой основе разработать программу ремонта и меры по повышению безопасности»,— отметили в ведомстве.

Инвентаризация дорог в регионе началась в 2025 году. За год отремонтировано 44 дороги в опорных пунктах общей протяжённостью 51,2 км.

Наталья Белоштейн