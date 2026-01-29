В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 20 рейсов

В международных аэропортах Краснодара и Сочи зафиксированы задержки вылета и прилета в общей сложности 20 рейсов, следует из данных онлайн-табло. В аэропорту Краснодара на вылет задержаны два рейса — в Новосибирск и Уфу, на прилет — шесть рейсов, включая два из Москвы и по одному из Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Стамбула.

В аэропорту Сочи задерживаются операции по 12 рейсам. На вылет отложены пять рейсов, в том числе три в Москву и по одному в Екатеринбург и Новосибирск. На прилет задержаны семь рейсов — пять из Москвы и два из Новосибирска.

Ранее, 28 января, Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика в целях обеспечения безопасности. Полеты были возобновлены в течение утра того же дня: в Сочи — в 10:31 мск, в Краснодаре — в 11:35 мск, в Геленджике — в 11:58 мск.

Также «Ъ-Кубань» сообщал о сбоях в железнодорожном сообщении с Крымом после приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 28 января. К настоящему времени число задержанных поездов сокращено до двух: состав из Симферополя в Москву следует с опозданием более чем на два часа, из Севастополя в Москву — более чем на три часа, остальные поезда вернулись к графику или прибыли на станции назначения.

Вячеслав Рыжков