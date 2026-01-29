Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество задерживающихся поездов на пути из Крыма сократилось до двух

Количество поездов, которые задерживаются на пути из Республики Крым, сократилось с двенадцати до двух. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

После приостановки движения на Крымском мосту в ночь на 28 января с задержкой следуют два поезда «Таврия». Один едет из Симферополя в Москву, он задерживается на 2 часа 20 минут. Второй отправлен из Севастополя в Москву, он опаздывает на 3 часа 20 минут. Остальные поезда, которые ранее задерживались, сейчас введены в график либо прибыли на станции назначения.

По данным перевозчика, время задержки составов может измениться. Начальники поездов проинформируют об актуальном времени опоздания.

Алина Зорина

Новости компаний Все