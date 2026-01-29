Минтранс контролирует работу аэропортов Москвы в снегопад

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в снегопад работают штатно. Все полеты выполняются по расписанию, сообщил Минтранс РФ.

Во всех четырех аэропортах дежурят представители Росавиации и Ространснадзора. Минтранс отметил, что держит работу воздушного транспорта в регионе «на особом контроле».

В Москве и Подмосковье третий день продолжается снегопад. 27 января аэропорт Шереметьево с утра не принимал самолеты, были задержаны и отменены более 15 рейсов из Пулково. Сейчас в столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидающегося резкого похолодания.

О снегопаде в Москве — в материале «Ъ».