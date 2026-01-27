Более 15 рейсов из Пулково в Москву задержали или отменили

Из Пулково отменили или задержали 16 рейсов в московские аэропорты, следует из данных онлайн-табло. Большинство отмененных или задержанных рейсов должны были вылететь в аэропорт Шереметьево.

Отменены два рейса авиакомпаний «Победа», «Россия» и «Аэрофлот» в аэропорт Внуково. В Домодедово задержали один рейс авиакомпании S7 Airlines.

Сегодня в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных снегопадов. Из-за метели в столичном регионе аэропорт Шереметьево временно не принимает самолеты. В авиагавани рассчитывают возобновить штатную работу с 12:00 мск. Аэропорты Внуково и Жуковский сообщили, что выпускают и принимают самолеты без задержек.