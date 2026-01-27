Аэропорты Внуково и Жуковский сообщили о штатной работе в условиях снегопада

Аэропорт Внуково работает штатно, сообщила пресс-служба авиагавани. В пресс-релизе предупредили о возможном незначительном увеличении времени вылета. Аэропорт Жуковский также принимает и выпускает самолеты без задержек, сообщил представитель авиагавани «РИА Новости».

Пресс-служба Внуково отчиталась о работе служб аэропорта: они расчищают и обрабатывают противогололедными реагентами перрон, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и стоянки самолетов. «Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет»,— указано в заявлении.

Представитель Жуковского также сообщил, что службы аэропорта регулярно чистят перрон и взлетно-посадочные полосы и проводят противообледенительную обработку самолетов. «Аэропорт работает в штатном режиме, — подчеркнули в пресс-службе. — Задержек в выполнении рейсов по погодным условиям нет».

Сегодня в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. По прогнозу Гидрометцентра России, 27 и 28 января ожидаются «сильный снег, снежные заносы, гололедица» с температурой от -4 °C до -8 °C.

Из-за метели аэропорт Шереметьево временно не принимает самолеты. В авиагавани рассчитывают возобновить штатную работу с 12:00 мск.