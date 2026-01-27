Что происходит в Москве после мощного снегопада: последствия и прогнозы

Столичный регион накрыл мощный снегопад, который продолжится минимум до четверга, 29 января. Осадки превысили суточный рекорд для 27 января: на метеостанции ВДНХ выпало 11 мм снега. По прогнозу синоптиков, 27 января в столице будет –4...–6°C, сильный снег, снежные заносы и гололедица, по области температура может опуститься до –9°C. Последствия непогоды — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Температура и погодные условия

В ночь на вторник в Москве выпало около 18% месячной нормы осадков, до 33% — в Подмосковье. Снег продолжится в ночь на 28 января.

Снегопад в Москве сопровождался усилением юго-западного ветра, скорость которого в порывах достигала 14-15 метров в секунду.

В Москве температура опустится до минус 7–9 градусов. В Подмосковье — до минус 12. Днем 28 января ожидается от минус 5 до минус 10 градусов.

Самые сильные снегопады ожидаются в Москве 27 января и в ночь на 28 января. За это время может выпасть больше половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптики объявили в Москве оранжевый погодный уровень, он действует с полуночи 27 января до 12:00 мск 29 января. В Московской области с полуночи и до 21:00 мск 29 января действует желтый погодный уровень.

Снегопад стал следствием влияния теплого атмосферного фронта западного циклона, поясняли в Гидрометцентре России.

Аэропорты и железнодорожный транспорт

Аэропорт Шереметьево работал в ограниченном режиме с 9:00 мск до 12:00 мск. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме. В последнем проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов.

В «Домодедово» сообщили о возможных задержках до 30 минут из-за расчистки посадочно-взлетной полосы.

Семь рейсов из петербургского Пулково в Москву отменены, еще столько же задержаны менее чем на два часа.

Работники Московской железной дороги (МЖД) непрерывно очищают инфраструктуру от снега для обеспечения стабильной работы железнодорожного транспорта.

Ситуация на дорогах

Столичный дептранс призвал не использовать личное авто для поездок по Москве. По подсчетам ведомства, поездки на машине сегодня займут минимум на 40-50 минут больше времени.

На 9:24 мск пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов. Движение было затруднено на центральных улицах столицы, набережных, бульварах, а также на вылетных магистралях и МКАД.

В 13:04 Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что загруженность на дорогах пришла в норму, пробки снизились до 5 баллов.

«Автодор» задействовал около 300 единиц техники на дорогах, за сутки было использовано более 8 тыс. т противогололедных материалов.

На «Авито» предлагают выкопать автомобиль из снега, вытолкнуть его из сугроба или завести, если разрядился аккумулятор, за вознаграждение от 500 рублей. Стоимость услуги может доходить до 2 тыс. руб.

Цены на такси