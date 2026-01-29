Более 7 тысяч компаний Дона выбрали автоматизированную систему налогообложения

В Ростовской области с начала 2025 года на автоматизированную упрощенную систему налогообложения перешли более 7 тыс. предприятий, что составляет 5,3% от общего числа малых компаний и индивидуальных предпринимателей в регионе. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на региональное управление Федеральной налоговой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, на 1 января 2025 года, в Ростовской области работали 131,5 тыс. малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, использовавших упрощенную систему налогообложения. Новая система направлена на смягчение негативных последствий от ужесточения налогообложения малого бизнеса. Правительство снизило лимит выручки для использования УСН и освобождения от НДС до 20 млн руб. в год.

АУСН могут применять предприятия с годовой выручкой не более 60 млн руб. и штатом до 5 сотрудников. Система позволяет платить налоги по упрощенной схеме и освобождает от отчислений в Социальный фонд. Администрирование ведет банк, где у плательщика открыт счет.

«Страховые взносы за работников компаний на АУСН будет платить государственный бюджет, сообщила налоговая служба. Отделение Социального фонда по Ростовской области пояснило, что взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются по общему тарифу и компенсируются из федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Сотрудники предприятий на АУСН сохраняют все социальные права. Их трудовой стаж засчитывается в общем порядке, а налоговые льготы не влияют на право получения больничных и декретных выплат.

Валентина Любашенко