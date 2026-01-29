Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Авария в энергосети обесточила центральные улицы Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону сегодня утром, 29 января, произошло частичное отключение электроснабжения из-за технической аварии в энергосети. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донэнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение затронуло центральные улицы в границах улиц Большая Садовая, Пушкинская, Максима Горького и Доломановского переулка. Специалисты уже приступили к устранению технологического нарушения, восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов.

Константин Соловьев

