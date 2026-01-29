На Дону рождаемость от ЭКО снизилась на 8,5%

В 2025 году в Ростовской области за счет программам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 655 детей, что на 8,5% меньше год к году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы министерства здравоохранения Ростовской области.

В 2024 году в регионе с помощью ЭКО родилось 716 детей, среди них 50 двоен и две тройни.

Финансирование программ экстракорпорального оплодотворения осуществляется из средств обязательного медицинского страхования, отметили в министерстве.

В то же время в Ростовской области количество прерываний беременности уменьшилось на 20% в сравнении с результатами 2024 года.

Наталья Белоштейн