ВОЗ допустила распространение вируса Нипах

Дальнейшее заражение вирусом Нипах в мире возможно, так как источник инфекции до конца не изучен. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.

«Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию»,— сказал он агентству. Представитель ВОЗ призвал повысить осведомленность населения о факторах риска. Среди них он назвал употребление сока финиковой пальмы.

В Индии зарегистрирована седьмая с 2001 года вспышка летального вируса Нипах, вакцины от которого не существует. Пока известно о пяти заразившихся, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в России находится под контролем, указывал Роспотребнадзор.

Среди симптомов — высокая температура, кашель и сильная головная боль. Вирус Нипах в основном передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Возможна передача от человека к человеку.

