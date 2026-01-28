Роспотребнадзор исключил распространение вируса Нипах в России

В России нет экологических и эпидемиологических условий, характерных для распространения вируса Нипах. Об этом сообщил советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев ТАСС.

Основные переносчики Нипах — плодовые летучие мыши рода Pteropus. Эти виды обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки, их естественный ареал не охватывает территорию России.

Господин Малеев считает, что сравнивать Нипах и COVID-19 некорректно. Вирусы имеют разные способы передачи, масштаб распространения и показатели летальности, отметил он. Нипах отличается высокой смертностью и чаще вызывает локальные вспышки. Это происходит, прежде всего, при контакте человека с животными и при близком длительном контакте между людьми. По мнению эксперта, сравнение Нипах с COVID-19 вводит людей в заблуждение.

Господин Малеев также обозначил первые симптомы заболевания. Среди них — общая слабость, головная боль, признаки поражения центральной нервной системы и повышенная температура тела.

Эксперт рекомендовал путешественникам, находящимся в эндемичных регионах, соблюдать меры профилактики. Он призвал туристов избегать контакта с дикими животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед употреблением, а также не пить воду из непроверенных источников.

В январе стало известно о вспышке Нипах в индийском штате Западная Бенгалия. Это седьмая с 2001 года вспышка вируса в Индии. Вакцины от Нипах не существует. В России не зафиксированы случаи заболевания.

Подробнее об опасности Нипах и вероятности завоза в Россию — в материале «Ъ» «Летучие мыши опять летальны».