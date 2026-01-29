Бастрыкин взял на контроль проблему отсутствия воды в поселке Ростовской области

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки по обращению о некачественном водоснабжении многоквартирного дома на ул. Счастья в п. Октябрьском Ростовской области. О ненадлежащем функционировании водонапорной башни жильцы дома сообщили в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает информационный центр центрального аппарата ведомства.

В своем обращении жильцы указали, что водонапорная башня работает с перебоями с 2024 года, из-за этого вода в жилые помещения поступает с перебоями и длительными отключениями.

«Кроме того, из-за отсутствия централизованной системы водоотведения вблизи строения организована сливная яма, склоны которой постоянно осыпаются, что может привести к разрушению фундамента дома, а также представляет опасность для жизни и здоровья детей»,— отметили в ведомстве.

В настоящее время СУ СК России по Ростовской области проводит процессуальную проверку.

Наталья Белоштейн