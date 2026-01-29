В отношении судьи Центрального райсуда Сочи возбудили уголовное дело

Председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, полномочия которого ранее были досрочно прекращены. Дело расследуется по семи эпизодам преступлений, квалифицированных как превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных судебных решений, сообщили в информационном центре ведомства.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года судья необоснованно принимал к производству исковые заявления граждан с нарушением правил территориальной подсудности. При рассмотрении дел, как считают следственные органы, фактическое исследование доказательств не проводилось, представители ответчиков и заинтересованные лица к участию в процессах не привлекались. В результате были вынесены семь судебных решений, которые впоследствии признаны неправосудными и повлекли незаконное изъятие земельных участков на территории Сочи из муниципальной собственности.

В апелляционной инстанции указанные судебные акты были отменены. Судами приняты новые решения об отказе в удовлетворении заявленных исков, а спорные земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

В настоящее время следственные органы продолжают процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и формирование доказательственной базы. Ранее в рамках комплексной проверки была зафиксирована системность и грубый характер нарушений, допущенных судьей при осуществлении правосудия. Решением квалификационной коллегии судей от 28 февраля 2023 года Валерий Слука был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий с лишением квалификационного класса.

Мария Удовик