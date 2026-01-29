В порту Сочи 29 января пройдут дневные и вечерние учебные стрельбы

В морском порту Сочи 29 января периодами в течение всего дня будут проводить плановые учебные стрельбы. О проведении мероприятий заранее уведомили жителей и гостей курорта, подчеркнув, что учения носят тренировочный характер и направлены на отработку действий военных подразделений, сообщили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно официальной информации, стрельбы запланированы в несколько временных периодов: до 08:00, затем с 09:00 до 15:00, с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00. Перед началом каждого этапа предусмотрено речевое оповещение населения. Граждан просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Проведение учебных стрельб является частью системы плановой подготовки и рассматривается как элемент обеспечения общей безопасности на территории курорта. Власти отмечают, что все действия осуществляются в установленных границах и с соблюдением необходимых мер предосторожности.

На фоне тренировочных мероприятий сообщается и о работе средств противовоздушной обороны. В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области, два — над Республикой Крым, еще два — над Брянской областью и один — над Воронежской областью.

В период с 13:00 до 20:00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата, два из которых были сбиты над Белгородской областью и один — над Республикой Крым.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации о применении беспилотников, работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, военных объектов и критически важной инфраструктуры. Ограничения не распространяются на официальные сообщения органов власти и публикации уполномоченных СМИ, при этом за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик