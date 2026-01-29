На развитие садоводства Кубани в 2026 году направят свыше 1,2 млрд рублей

На развитие садоводства Краснодарского края в 2026 году направят более 1,2 млрд руб. Средства предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах и будут использованы для поддержки ключевых направлений отрасли, сообщили в администрации края со ссылкой на вице-губернатора Андрея Коробку.

Финансирование планируется направить на закладку новых садов, проведение уходных работ за многолетними насаждениями, а также на развитие питомниководства. Власти региона отмечают, что поддержка этих направлений позволяет не только сохранять текущие объемы производства, но и формировать задел для дальнейшего роста отрасли. Краснодарский край ежегодно собирает более 500 тыс. т плодов и ягод, при этом значительная доля урожая приходится на яблоки.

По словам Андрея Коробки, объем производства плодово-ягодной продукции в регионе составляет около 20% от общероссийского показателя. Он подчеркнул, что внедрение современных агротехнологий и модернизация производственной базы создают потенциал для дальнейшего увеличения валовых сборов и повышения эффективности садоводческих хозяйств, уточнили в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что в 2025 году власти Краснодарского края планировали направить на поддержку садоводства порядка 1,3 млрд руб. господдержки. В прошлом году в регионе также ставилась задача по созданию около 1,4 тыс. га новых садов. К началу апреля 2025 года работы по закладке садов велись в ряде муниципалитетов, включая Славянский, Кореновский и Красноармейский районы, а также город-курорт Анапу.

Мария Удовик