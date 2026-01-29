Над Крымом за ночь сбили два беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Всего за ночь средствами ПВО было нейтрализовано девять беспилотников, действовавших в воздушном пространстве нескольких регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помимо Крыма четыре БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, еще два — над Брянской областью, один беспилотник уничтожен над Воронежской областью. Все аппараты относились к самолетному типу и были перехвачены в рамках дежурства сил противовоздушной обороны.

Ранее также сообщалось, что в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата. В том числе два БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области и один — над Республикой Крым.

На фоне сохраняющихся рисков в сфере безопасности в Краснодарском крае введены дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации о работе систем противовоздушной обороны и применении беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документ запрещает фото- и видеосъемку, а также публикацию сведений о применении БПЛА, работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о военных объектах и критически важной инфраструктуре.

Под ограничения подпадает фиксация мест падения беспилотников, районов поражения объектов, а также информации о размещении сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Запрет распространяется и на объекты промышленной, транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. При этом ограничения не касаются официальной деятельности органов власти и публикаций уполномоченных средств массовой информации. Контроль за соблюдением требований возложен на Центр управления регионом и силовые ведомства, для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик