«Рекомендую слова-англицизмы проверять по словарю иностранных слов»

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу ограничения на использование иностранных слов в вывесках, на указателях и информационных табличках. Штрафы могут достигать 10 тыс. руб., сообщил СМИ член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Владимир Кравченко рассказал «Ъ-Кубань», какая ответственность грозит бизнесменам после вступления в силу нового закона и можно ли ее избежать.

Владимир Кравченко

Фото: предоставлено автором

«Цель вводимых законодателем изменений проста — предоставить возможность потребителю ознакомиться с информацией на государственном языке. С указанной даты под действие закона попадут в том числе вывески, указатели, таблички, сайты и приложения. На законодательном уровне вводится понятие “информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей”, и русский язык становится обязательным, а иностранный — только как дублирующий, но по определенным правилам.

На иностранном языке без перевода на русский язык можно оставить вывески и иностранные слова, которые являются зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания, то есть брендами, подпадающими под регулирование ст. 1477 ГК РФ, а также фирменными наименованиями, зарегистрированными в установленном порядке. Но данное правило имеет силу только для юридических лиц, предприниматели и самозанятые фирменное наименование зарегистрировать не могут.

При дублировании на английском языке важно придерживаться строгих правил. Тексты на русском и английском языке должны обязательно соответствовать друг другу, а русский, как государственный язык в России, в тексте вывески должен стоять на первом месте и иметь приоритет. Штрафы для юридического лица, предпринимателя или руководителя организации различны. В соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ такие штрафы составляют для граждан от 2 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Предполагается, что контролирующими органами выступят администрация муниципалитета, Роспотребнадзор, прокуратура или УФАС. Разграничение полномочий и их перечень для указанных государственных и муниципальных органов пока не известны. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с соблюдением указанных изменений, важно ознакомиться с ФЗ “О государственном языке Российской Федерации” от 01.06.2005 № 53-ФЗ, а также с ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 24.06.2025 № 168-ФЗ.

Кроме того, рекомендую слова-англицизмы, которые можно или нельзя использовать в информации для потребителя, предварительно проверять по словарю иностранных слов, подготовленному по соответствующему поручению Правительства РФ».