В финал премии Russian Hospitality Awards 2025 года вошли 12 ресторанов Кубани

В финал национальной премии Russian Hospitality Awards 2025 года вошли 12 ресторанов Краснодарского края. Среди них шесть заведений из Краснодара — Cafe Krasnodar, Kissaten, неотаверна Yiayia, ресторан-музей «Стань», Ryotei и «Фишка», пять ресторанов из Сочи — «Лино Итальяно Бистро», «Баран-рапан», «Брунелло», «Море» и Trattoria Fettuccine, а также ресторан Chateau de Talu из Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Russian Hospitality Awards — ежегодная независимая премия, направленная на повышение стандартов качества и развитие культуры гостеприимства в России. Конкурсный отбор проходил в три этапа и включал анализ гостевых рейтингов на платформе TrustYou, оценку презентаций экспертным жюри и проверки «тайными гостями». Все этапы были верифицированы аудиторской компанией ДРТ.

Всего в конкурсе приняли участие 518 заведений из 56 городов страны. В числе финалистов также оказались рестораны «Чешуя» (Красноярск), Yale (Нижний Новгород), «На Даче» (Новосибирск), Sangre Fresca и Savva (Москва), «Закрома» (Ярославль), «История в тарелке» (Калининград). По количеству финалистов лидирует Москва с 15 заведениями, за ней следуют Санкт-Петербург (10) и Владивосток (8).

Финалисты представлены в 18 ключевых номинациях, включая «Гастродебют года», «Лучший ресторан высокой кухни», «Лучший ресторан национальной кухни», «Лучший мясной и рыбный ресторан», «Лучший коктейльный бар», «Лучшая кофейня», «Лучший сервис», «Лучшая винная программа», «Лучший интерьер» и «Лучший шеф-повар».

Вячеслав Рыжков