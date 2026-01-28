В Ростовской области Соцфонд расширил поддержку демобилизованных военнослужащих

Социальный фонд России с января 2026 года начнет выдавать участникам СВО проездные билеты для поездок в реабилитационные центры, а ветераны с первой группой инвалидности смогут проходить лечение в сопровождении помощников. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации ведомства, новый механизм оплаты проезда станет дополнением к существующей системе компенсаций. Сейчас участники спецоперации получают возмещение транспортных расходов после завершения лечения. С января 2026 года демобилизованные военнослужащие имеют возможность оформлять билеты заранее — одновременно с одобрением заявки на восстановление здоровья.

Ветераны с первой группой инвалидности или нуждающиеся в помощи по медицинским показаниям получат право приезжать на лечение с сопровождающими лицами. Проезд, проживание и питание помощника будет обеспечивать государство.

Реабилитационные центры СФР работают в пяти федеральных округах: Центральном, Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском. Учреждения оснащены современным специализированным оборудованием для применения различных методик лечения с использованием природных и физических факторов.

«Право на восстановление здоровья в центрах имеют ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции и завершившие службу в силовых ведомствах. Санаторно-курортное лечение можно получать один раз в год»,— говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Ростовской области, ежегодно в реабилитационных центрах поправляют здоровье более двух тысяч жителей региона.

Валентина Любашенко