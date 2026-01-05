обновлено 22:34
Как прошло первое судебное заседание в США по делу Николаса Мадуро
Адвокат жены Мадуро заявил о полученных ею переломе или ушибе ребер при захвате
5 января состоялось первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Их обвиняют в незаконном обороте кокаина в США. 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили господина Мадуро и госпожу Флорес и вывезли их на территорию Штатов. Следующее заседание пройдет 17 марта. Что происходило в суде в Нью-Йорке — в подборке «Ъ».
- Заседание проходило в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.
- Мадуро доставили в зал суда без наручников на руках, но в наручниках на лодыжках, сообщает Fox News.
- На Мадуро оранжевые туфли, бежевые брюки и оранжевая рубашка.
- Мадуро говорил по-испански, использовал услуги переводчика. У него в ушах наушники для перевода с английского на испанский.
- Интересы Мадуро и его жены Силии Флорес представляют адвокаты Барри Поллак, защищавший ранее Джулиана Ассанжа, и Марк Доннелли.
- Председательствует в суде 92-летний Элвин Хеллерстайн. Он известен тем, что ранее выносил решения против президента США Дональда Трампа. Так, он отклонял попытки пересмотреть приговор по делу о выплатах Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс, а также постановил, что указ Трампа о депортации венесуэльских мигрантов неконституционен, пишет The Washington Post.
- Мадуро и Флорес предъявлены обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, владении пулеметами и разрушительными средствами, а также в сговоре.
- Мадуро заявил о своей невиновности. «Я президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе. Я невиновен. Я порядочный человек»,— сказал он в суде.
- Силия Флорес также заявила о своей невиновности.
- Мадуро сказал, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.
- Адвокаты Мадуро не стали просить освободить его под залог. Они собираются подать ходатайство позднее.
- Адвокат Мадуро заявил, что будет много ходатайств. Он напомнил, что Мадуро является главой суверенного государства и имеет право на привилегии и иммунитет.
- Адвокаты Мадуро заявили о наличии у него проблем со здоровьем, передает в CNN. Флорес, по их словам, получила переломы или сильные ушибы ребер во время похищения.
- У Флорес на лбу была повязка, а под глазом — синяк, пишет NYT. Репортеру газеты также показалось, что она опиралась на судебного пристава.
- Адвокат Поллак назвал арест своего подзащитного похищением военными.
- Суд согласился назначить предусмотренное законом посещение Мадуро консульскими работниками Венесуэлы, сообщает Fox News.
- Судья Хеллерстайн обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта в 11:00 по местному времени для технического слушания по его делу.
- Суд над Мадуро начнется не ранее 2027 года, пишут американские СМИ. 5 января судья только утвердил график обмена доказательствами и предварительных ходатайств.
- Мадуро с женой покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США, сообщил CNN.
- Возле суда проходят протесты в поддержку Мадуро, полиция поставила дополнительные заграждения.
