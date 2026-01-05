Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Как прошло первое судебное заседание в США по делу Николаса Мадуро

Адвокат жены Мадуро заявил о полученных ею переломе или ушибе ребер при захвате

5 января состоялось первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Их обвиняют в незаконном обороте кокаина в США. 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили господина Мадуро и госпожу Флорес и вывезли их на территорию Штатов. Следующее заседание пройдет 17 марта. Что происходило в суде в Нью-Йорке — в подборке «Ъ».

  • Заседание проходило в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.
  • Мадуро доставили в зал суда без наручников на руках, но в наручниках на лодыжках, сообщает Fox News.
  • На Мадуро оранжевые туфли, бежевые брюки и оранжевая рубашка.
  • Мадуро говорил по-испански, использовал услуги переводчика. У него в ушах наушники для перевода с английского на испанский.
    Николас Мадуро с женой и адвокатом в суде

    Николас Мадуро с женой и адвокатом в суде

    Фото: Jane Rosenberg / Reuters

    Николаса Мадуро под конвоем доставляют в суд

    Николаса Мадуро под конвоем доставляют в суд

    Фото: Eduardo Munoz / Reuters

    Николас Мадуро с женой и адвокатом в суде

    Фото: Jane Rosenberg / Reuters

    Николаса Мадуро под конвоем доставляют в суд

    Фото: Eduardo Munoz / Reuters

  • Интересы Мадуро и его жены Силии Флорес представляют адвокаты Барри Поллак, защищавший ранее Джулиана Ассанжа, и Марк Доннелли.
  • Председательствует в суде 92-летний Элвин Хеллерстайн. Он известен тем, что ранее выносил решения против президента США Дональда Трампа. Так, он отклонял попытки пересмотреть приговор по делу о выплатах Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс, а также постановил, что указ Трампа о депортации венесуэльских мигрантов неконституционен, пишет The Washington Post.
  • Мадуро и Флорес предъявлены обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, владении пулеметами и разрушительными средствами, а также в сговоре.
  • Мадуро заявил о своей невиновности. «Я президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе. Я невиновен. Я порядочный человек»,— сказал он в суде.

  • Силия Флорес также заявила о своей невиновности.
  • Мадуро сказал, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.
  • Адвокаты Мадуро не стали просить освободить его под залог. Они собираются подать ходатайство позднее.
  • Адвокат Мадуро заявил, что будет много ходатайств. Он напомнил, что Мадуро является главой суверенного государства и имеет право на привилегии и иммунитет.
  • Адвокаты Мадуро заявили о наличии у него проблем со здоровьем, передает в CNN. Флорес, по их словам, получила переломы или сильные ушибы ребер во время похищения.
  • У Флорес на лбу была повязка, а под глазом — синяк, пишет NYT. Репортеру газеты также показалось, что она опиралась на судебного пристава.
  • Адвокат Поллак назвал арест своего подзащитного похищением военными.
  • Суд согласился назначить предусмотренное законом посещение Мадуро консульскими работниками Венесуэлы, сообщает Fox News.
  • Судья Хеллерстайн обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта в 11:00 по местному времени для технического слушания по его делу.
    Офицеры полиции перед федеральным судом Нью-Йорка

    Офицеры полиции перед федеральным судом Нью-Йорка

    Фото: OLGA FEDOROVA / EPA / ТАСС

    Демонстрация в Лондоне

    Демонстрация в Лондоне

    Фото: Alberto Pezzali / AP

    Демонстрация в Нью-Йорке

    Демонстрация в Нью-Йорке

    Фото: Angelina Katsanis / Reuters

    Полиция перед судом в Нью-Йорке

    Полиция перед судом в Нью-Йорке

    Фото: Angelina Katsanis / Reuters

    Офицеры полиции перед федеральным судом Нью-Йорка

    Фото: OLGA FEDOROVA / EPA / ТАСС

    Демонстрация в Лондоне

    Фото: Alberto Pezzali / AP

    Демонстрация в Нью-Йорке

    Фото: Angelina Katsanis / Reuters

    Полиция перед судом в Нью-Йорке

    Фото: Angelina Katsanis / Reuters

  • Суд над Мадуро начнется не ранее 2027 года, пишут американские СМИ. 5 января судья только утвердил график обмена доказательствами и предварительных ходатайств.
  • Мадуро с женой покинули зал суда под сопровождением службы маршалов США, сообщил CNN.
  • Возле суда проходят протесты в поддержку Мадуро, полиция поставила дополнительные заграждения.

Анна Токарева

Фотогалерея

Политический путь Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Фото: Fernando Llano / AP

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Фото: Edgar Romero / AP

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Фото: Dolores Ochoa / AP

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Фото: Juan Karita / AP

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

Фото: Roberto Candia / AP

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Фото: Ariana Cubillos / AP

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

Фото: Fernando Llano / AP

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Фото: Fernando Llano / AP

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Фото: Rodrigo Abd / AP

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»&lt;br> На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»
На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

Фото: Gil Montano / AP

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Фото: Fernando Llano / AP

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Фото: Ariana Cubillos / AP

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

Николас Мадуро держит в руках церемониальный меч, принадлежавший Симону Боливару, во время организованного правительством военно-гражданского марша в Каракасе, ноябрь 2025 года

Николас Мадуро держит в руках церемониальный меч, принадлежавший Симону Боливару, во время организованного правительством военно-гражданского марша в Каракасе, ноябрь 2025 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

