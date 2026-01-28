На Дону недоимка по транспортному налогу снизилась на 260 млн рублей за год

В Ростовской области сборы от транспортного налога достигли 3,9 млрд руб. по итогам 2025 года. Объем недополученных средств на 1 января 2026 года составил 1,2 млрд руб. Об этом сообщил замначальника отдела урегулирования задолженности управления ФНС по Ростовской области Александр Наводников в ходе заседания в ЗС РО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации господина Наводникова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма недоимки сократилась на 260 млн руб. Это самый низкий уровень задолженности по транспортному налогу в регионе за последние 10 лет.

«Основную долю недоимки формируют физические лица — на них приходится 94% от общей суммы задолженности. От налогоплательщиков, находящихся в процедуре банкротства, недополучено только 62 млн руб.»,— рассказал представитель регионального УФНС.

Снижению общей суммы недоимки способствовал новый инструмент взыскания. С 1 ноября 2025 года вступил в силу закон, который наделил налоговые органы правом взыскивать задолженность с физических лиц во внесудебном порядке. После истечения срока для добровольного погашения долга ФНС получила возможность выносить решения и направлять поручения непосредственно в банки без обращения в суд.

Валентина Любашенко