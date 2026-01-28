Задерживаются пять поездов, следующих из Крыма через Кубань

Пять поездов, следующих из Крыма через Краснодарский край, задерживаются на 3–5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным компании, задерживаются поезда: №328 Симферополь—Кисловодск (отправление 27 января) — 3 часа, №068 Симферополь—Москва—5,5 часа, №078 Симферополь—Санкт-Петербург — 3 часа, №196 Симферополь—Москва — 4 часа, №092 Севастополь—Москва — 3 часа.

Все поезда «Таврия», следовавшие в Крым и ранее задержавшиеся из-за ночной приостановки движения по Крымскому мосту, уже прибыли на станции назначения.

Как сообщалось ранее, в связи с временной остановкой движения по мосту с 00:12 мск 28 января задержались 12 поездов, следующих в Крым через Краснодарский край.

Вячеслав Рыжков