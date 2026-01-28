За снятые на Кубани фильмы кинокомпаниям выплатили дополнительные 32 млн рублей

В Краснодарском крае компании, снявшие фильмы на территории региона в 2025 году, получили дополнительные выплаты рибейтов на сумму более 32 млн руб. Это первый случай, когда субсидии выплачивались без повторной подачи заявок, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края, в прошлом году было рассмотрено 21 заявление на возмещение части затрат на кинопроизводство, из которых десять получили субсидии на 50 млн руб. Оставшиеся компании получили выплаты в текущем году. Первый заместитель руководителя департамента Евгения Воробьева отметила, что поддержка отрасли способствует развитию не только культуры, но и экономики региона, стимулируя интерес к съемкам на Кубани.

Механизм компенсации действует с 2021 года. За это время организации кинопроизводства потратили в крае порядка 1,3 млрд руб. и привлекли более 640 местных контрагентов. Субсидии на общую сумму свыше 232 млн руб. получили 67 проектов, включая сериалы «Френдзона 2», «Дельфин-2», «Голливудск», «Майор и Меймун», «Жена пациента Потапова», «Первый день счастливой жизни», а также фильмы «Совсем ошалели», «Семь дней Петра Семеныча», «Море на двоих» и «Братья».

За шесть лет количество кинопроектов в регионе выросло в три раза.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодаре снимают сериал «Северянка», главные роли в котором исполняют актеры Людмила Свитова и Юрий Батурин.

