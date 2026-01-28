Тайсон Фьюри вернется на ринг ради поединка с россиянином Арсланбеком Махмудовым

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри 11 апреля проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Об этом британец сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это официально. Я возвращаюсь к тому, что люблю»,— написал Фьюри. Арсланбеков заявил, что «как никогда будет готов устроить настоящую войну». Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальной сети X сообщил, что поединок пройдет в Великобритании. Бой будет транслироваться на стриминговой платформе Netflix.

Тайсону Фьюри 37 лет. На его счету 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. Владел титулами Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Британец объявил о завершении карьеры в 2017 году, однако после этого неоднократно возвращался на ринг. Последние два поединка он провел в 2024 году против украинца Александра Усика. Тайсон Фьюри потерпел два поражения.

36-летний Арсланбек Махмудов на профессиональном ринге одержал 21 победу (19 нокаутом) и потерпел два поражения. В прошлом поединке он победил британца Дэвида Аллена и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA.

Таисия Орлова