Тайсон Фьюри выбрал российский приоритет

Знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который после поражения в конце 2024 года от украинца Александра Усика в поединке за звание короля категории объявил о завершении карьеры, возобновит ее весной. А первым соперником Фьюри может стать российский боксер Арсланбек Махмудов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Боксер Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

О том, что он собирается возобновить спортивную карьеру, Тайсон Фьюри сообщил в начале января, а на этой неделе новость подтвердил его менеджер Спенсер Браун. Он рассказал Sky Sports, что первый бой после паузы в выступлениях Фьюри проведет в апреле и контракт на него находится «в стадии подготовки».

Эту паузу один из самых популярных супертяжеловесов современности взял вслед за состоявшимся в декабре 2024 года повторным боем против украинца Александра Усика. В нем два выдающихся боксера оспаривали вместе с тремя чемпионскими поясами статус безусловного короля категории. Усик, как и в первом поединке, состоявшемся в мае 2024 года, одержал победу по очкам. Вскоре после декабрьского матча Фьюри, которому сейчас 37 лет, объявил о том, что завершает карьеру. Однако правы оказались те эксперты, которые, вспоминая биографию британца и уже делавшиеся им, но так и не воплотившиеся в реальности подобные заявления, предполагали, что и на сей раз дело ограничится просто перерывом.

Спенсер Браун, рассказывая о планах Тайсона Фьюри, отметил, что рассматриваются «пять или шесть оппонентов». Но при этом он, назвав единственную фамилию, выделил среди них, кажется, того, кто является оппонентом приоритетным.

Им оказался россиянин Арсланбек Махмудов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Арсланбек Махмудов

Фото: Andrew Boyers / Reuters Боксер Арсланбек Махмудов

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Впрочем, британские ресурсы это нисколько не удивило. Махмудов, которому 36 лет,— опытный боец схожих с Фьюри габаритов (его рост — под два метра), которому доводилось побеждать близких к элите супертяжелого веса противников — Сэмюэля Питера, Мариуша Ваха, Карлоса Такама. Оба его поражения — от немца Агита Кабайела и итальянца Гвидо Вьянелло — достаточно свежие: они датируются 2023 и 2024 годами. Но осечки не слишком повлияли на оценку перспектив россиянина, который в рейтинге лучших боксеров категории BoxRec находится на скромной 26-й позиции, но на которого различные медиаресурсы, такие как BBC, в октябре прошлого года, после того как Махмудов уверенно выиграл у британца Дэвида Аллена, указывали как на претендента на участие в поединке с кем-то из куда более известных соотечественников Аллена.

Sky Sports, правда, уточняет, что апрельский бой Тайсона Фьюри будет для него «разминочным», преследующим цель восстановить форму для встречи с оппонентом иного ранга. Сам Фьюри заявлял, что намерен вернуть себе чемпионский титул.

Алексей Доспехов