Песков прокомментировал идею Минфина легализовать онлайн-казино в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил поступление в Кремль письма из Минфина с предложением легализовать онлайн-казино. Как сообщал «Ъ», министр Антон Силуанов предложил Владимиру Путину обдумать инициативу, которая могла бы приносить бюджету 100 млрд руб. ежегодно.

«Предложение еще будет прорабатываться», — сказал господин Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

По данным «Ъ», Минфин предложил закрепить для онлайн-казино механизм приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Администрирование налога — осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр». Помимо этого, ведомство настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года. В РПЦ считают, что инициатива противоречит традиционным ценностям.

