РПЦ: легализация онлайн-казино противоречит традиционным ценностям

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино в России. Он назвал игроков «одержимыми» и заявил, что легализация противоречит традиционным ценностям.

Глава Минфина Антон Силуанов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать онлайн-казино в стране. По оценке Минфина, легализация казино может приносить около 100 млрд руб. в федеральный бюджет.

«Понятно, что любое министерство финансов в любой стране ищет новые источники пополнения бюджета. Но в случае с упоминаемыми 100 млрд эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть, или появятся игроманы»,— написал господин Кипшидзе в Telegram-канале. По его словам, легализация казино также «усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией».

Господин Кипшидзе напомнил, что позицию церкви обозначили еще в 2006 году — тогда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес. Реальной проблемой он назвал доступность нелегальных онлайн-казино.

