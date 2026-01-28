ГК ТОЧНО и Яндекс создадут умные здания в 8 регионах России

Яндекс и группа компаний ТОЧНО подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

«Домиленд», одна из крупнейших proptech-платформ* от Яндекса, и девелопер ТОЧНО разработают проект умного здания и запустят мобильное приложение для жителей ЖК застройщика — как уже существующих, так и тех, что будут введены в эксплуатацию в ближайшие три года.

Жители смогут управлять сервисами управляющей компании с мобильного телефона. Например, сделать заявку на ремонт бытовой техники, оплатить коммунальные услуги или оформить пропуск на территорию ЖК. УК получит возможность автоматизировать работу аварийно-диспетчерской службы: все заявки будут поступать в единый центр, а сроки их исполнения — четко отслеживаться с помощью системы. Также управляющая компания сможет предлагать жителям домов дополнительные услуги. Приложение запустят уже во втором квартале этого года, оно будет доступно жителям более чем 23 тысяч квартир в существующих ЖК девелопера в восьми регионах страны.

Дарья Воронова, руководитель proptech-платформы Яндекса: «Мы верим, что цифровизация сервисов создает новую культуру жизни для людей — где все бытовые вопросы решаются в несколько кликов, а жилой комплекс становится действительно заботливым и безопасным пространством. Поэтому важно, что группа компаний "Точно" внедряет умные технологии не только в проектируемых ЖК, но и в уже построенном жилом фонде. Благодаря этому тысячи семей получат возможность пользоваться сервисами управляющей компании в цифровом формате, что влияет на качество жизни и повышает лояльность к застройщику».

Также proptech-платформа Яндекса выступит в роли эксперта при создании флагманского проекта застройщика — ЖК «Патрики»**. Впоследствии подобные технологичные дома появятся в проектах ТОЧНО по всей России: от Москвы до черноморского побережья.

Уже на этапе проекта в ЖК «Патрики» будут заложены современные технологии управления умным зданием. Например, такие, как бесконтактный доступ в здание — когда двери на территорию ЖК и в подъезд открываются автоматически, а лифт сам определяет нужный этаж. Чтобы зайти на территорию жилого комплекса и в подъезд, жителю не нужно доставать ключи — будет достаточно только смартфона с приложением от «Домиленд».

Кроме того, с умным зданием будут интегрированы популярные городские сервисы Яндекса. Например, при оформлении доставки или такси в Яндекс Go*** система автоматически запросит пропуск на территорию ЖК для курьера или водителя. Курьер увидит одноразовый код для домофона в приложении, а шлагбаум для такси откроется, когда подъедет заказанная машина. Совместный проект умного здания появится уже в следующем году.

Анастасия Маслеха, директор ГК ТОЧНО:«Внедрение цифровых технологий в строительство является одним из ключевых элементов стратегии роста нашей компании. До 2027 года мы планируем увеличить инвестиции в цифровизацию почти в три раза. Автоматизация и цифровизация станут неотъемлемой частью наших комплексов. Появятся новые технологичные сервисы, благодаря которым жизнь людей станет более интересной, комфортной и безопасной. Вместе мы создадим новый стандарт наших жилых комплексов, где учтены потребности современного человека».

*proptech-платформа — инновации и технологии, применяемые в сфере недвижимости (property technology). ***OOH Яндекс Go

ООО СЗ «Капиталъ». Бренд ТОЧНО

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф