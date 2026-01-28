Мебельные предприятия Кубани отгрузили продукции на 11,2 млрд рублей

Предприятия Краснодарского края в январе—ноябре 2025 года произвели мебели на 11,2 млрд руб. Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период предшествующего года, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве промышленной политики региона со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве рассказали, что мебельная промышленность Краснодарского края представлена производителями корпусной мебели, мебели на металлокаркасе, мебели из массива, мягкой мебели и матрасов. Большинство производителей — предприятия малого бизнеса с численностью сотрудников до 100 человек. Доля крупных и средних предприятий в мебельной промышленности составляет 1,5%. На Промышленном портале Краснодарского края представлена продукция 152 предприятий отрасли.

Среди ведущих предприятий отрасли в ведомстве назвали мебельная фабрика «Е-1» (ООО «Е-1», ООО «Е-1 Юг», ИП Линевич А. С., ООО «Лабиринт») (Белореченск), ООО «АМК "Троя"», ООО «Европостформинг» (Армавир), ООО «Сити», ООО «Стронг», ООО «ПКП Вега», ООО «Прима-мебель», ООО «Милана» (Отрадненский район), ООО «Кримиан Фэмили Киль» (Новороссийск), ООО «Фабрика Ангажемент», ООО «ПФ «Поллет», ООО «ЮгСпецМебель», ООО «Таурус», ООО «Есения мебель» (Краснодар), ИП Авакян Л.Э. (Мостовский район).

«Рынок мебели в России в целом находится в стадии перестройки и адаптации. Бренды Европы и Америки уходят, ввозить их через альтернативные каналы поставки становится все дороже. Отечественные мебельные производства стараются заполнить эту нишу, но не всегда цена изделий соответствует ожиданиям покупателей. Устойчивость демонстрируют B2B-направления, связанные со строительством гостиниц и апартаментов. За два последних года доля регионов, и в частности Краснодарского края, в структуре наших заказов на меблировку выросла с 10 до 30%»,— рассказала ведущий специалист по развитию мебельной компании Vimis Юлия Михайлова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе спрос на мебель и фурнитуру в 2025 году упал.

Маргарита Синкевич