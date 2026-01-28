СКР потребовал арестовать бывшего вице-президента Олимпийского комитета России

Следственное управление ГСУ ГУ МВД по Москве обратилось в Тверской районный суд с ходатайством о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Ъ».

Господин Билалов покинул страну в 2013 году после критики со стороны президента РФ Владимира Путина, который посетил строящиеся объекты Сочи и указал на срыв сроков и рост сметы. Одним из объектов, ставших поводом для претензий, был спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», планировавшийся к открытию в июне 2011 года.

После визита президента Ахмед Билалов лишился всех должностей, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие установило, что в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» ряд соглашений, касавшихся финансирования строительства «Горной карусели».