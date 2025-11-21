Заемщики оценили свои потребности

В октябре 2025 года средний лимит по выданным кредитным картам опустился до 100,5 тыс. руб., что соответствует уровню трехлетней давности. Снижение лимитов по вновь выдаваемым картам наблюдается второй месяц подряд. По словам экспертов, это следствие введения периода охлаждения по необеспеченным кредитам: заемщики действительно успевают «остыть» и просят сумму, соответствующую их реальным потребностям. Снижение лимитов соответствует и новой политике самих банков, считают участники рынка.

Согласно данным БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), в октябре сумма среднего лимита по выданным кредитным картам опустилась до 100,5 тыс. руб. Это минимум с октября 2022 года. Снижение средней суммы лимита по выданным кредиткам происходит второй месяц подряд после продолжительного роста. Так, за сентябрь—октябрь 2025 года средний лимит по кредиткам сократился на 48,7 тыс. руб. И по предварительным данным ОКБ, за ноябрь продолжил снижение, опустившись ниже 100 тыс. руб.— до 99,2 тыс. руб.

При этом в количественном выражении выдачи кредитных карт в октябре продолжили расти и составили 1,395 млн против 1,33 млн месяцем ранее, свидетельствуют данные БКИ.

В денежном выражении выдачи показали отрицательную динамику — 140,2 млрд руб. в октябре против 144,8 млрд руб. месяцем ранее.

Директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский подтверждает снижение среднего лимита по выданным в октябре картам. «Основных причин тому две: изменения в методологии, запрещающие использование дохода по БКИ,— поясняет он.— И реализация требований по периоду охлаждения, приведшая к тому, что банки стали чаще одобрять более низкие лимиты в 50 тыс. или 200 тыс. руб.». По его словам, это направленно на то, чтобы у клиентов была максимально оперативная возможность использования одобренного лимита. «Банки пересматривают экономику кредитных карт и корректируют лимиты по новым выдачам для снижения рисков и регулирования финансовой нагрузки заемщиков,— указывают в ВТБ.— Изменения одобряемых сумм также связаны с законодательным регулированием». Так, с 1 сентября 2025 года вступил в силу «период охлаждения» при оформлении необеспеченных кредитов, что влияет и на размеры лимитов по кредитным картам, добавили в ВТБ. По словам банкиров, за время периода охлаждения заемщики успевают оценить реальную потребность в деньгах и нередко выбирают лимит меньше предложенного.

Впрочем, эксперты видят и иные причины снижения среднего одобряемого лимита по выдаваемым кредиткам.

«Благодаря снижению ключевой ставки и появлению большей определенности по дальнейшим темпам смягчения ДКП банки осторожно возобновляют кредитную активность в необеспеченной рознице,— говорит старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— На пике неопределенности ставка у банков была в основном на проверенных клиентов с большими чеками, но при этом с подтвержденными доходами и низкой долговой нагрузкой. Сейчас банки готовы слегка ослабить гайки». Ноябрь, скорее всего, будет схож по динамике с предыдущими осенними месяцами, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

«В декабре можно ждать сезонного роста средних чеков и, возможно, количества выданных карт при общем росте сегмента в 7–9% по итогам года»,— добавляет господин Полухин. «В случае если прогноз ОКБ по ноябрю оправдается, есть вероятность, что лимиты по новым картам продолжат снижаться и перейдут психологический порог в 100 тыс. руб., между тем вряд ли они упадут ниже 95 тыс. руб.,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Как правило, декабрь богат на покупки, ведь впереди длинные новогодние каникулы». Если учесть, что в количественном выражении выдачи растут, то клиенты фактически готовы покупать и тратить, просто меньше и с более рациональным подходом, добавляет эксперт. По итогам года мы ожидаем околонулевой динамики портфеля необеспеченного розничного сегмента, заключает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Ксения Дементьева