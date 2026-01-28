В Адыгее компенсируют до 1 млн рублей за утрату машины после атаки БПЛА

В ауле Новая Адыгея продолжаются работы по восстановлению домов, поврежденных в результате вражеской атаки. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Комиссии обследовали более 1,4 тыс. квартир, в 981 из них зафиксированы повреждения имущества. Параллельно ведется оценка ущерба, после чего будет оказана материальная помощь, включая компенсации за поврежденные и сгоревшие автомобили: при частичной утрате транспортного средства выплаты составят до 500 тыс. руб., при полной — до 1 млн.

Всего пострадали 30 многоквартирных и ряд частных домов. Работы ведутся по ускоренному плану: завершены кровельные работы, заменено около 70 дверей, вскоре начнется установка окон. Особое внимание уделяется корпусу № 15, где проводится усиленный ремонт с учетом рекомендаций экспертов: восстановлены крыша и перегородки, параллельно ведется ремонт фасада. Дома с незначительными повреждениями планируется восстановить в течение двух недель, наиболее пострадавшие — до пяти недель.

В восстановлении участвуют все экстренные службы, подрядные организации, волонтеры, депутаты. Работы ведутся круглосуточно, по графику, функционирует горячая линия. Республика привлекает застройщиков, которые безвозмездно помогают в восстановлении.

Вячеслав Рыжков