В Ростове-на-Дону пресекли транспортировку крупной партии сильнодействующих веществ

В Ростове-на-Дону полиция задержала 44-летнюю жительницу соседней республики с крупной партией наркотиков. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали подозреваемую после получения оперативных данных. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, при осмотре автомобиля гражданки обнаружили тайник со свертками. В семи зип-пакетах находилось вещество светлого цвета, в четырех полимерных упаковках — серого. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством A-PVP общей массой 30,6 гр.

Следствие установило, что задержанная хранила наркотики для дальнейшего сбыта. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Она задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Валентина Любашенко