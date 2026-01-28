«Магнит» выкупит облигации у владельцев 10 февраля 2026 года

ПАО «Магнит» объявило о приобретении биржевых облигаций по требованию владельцев. Выкуп ценных бумаг состоится 10 февраля 2026 года.

Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. Дополнительно компания выплатит накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа.

Основанием для приобретения стало решение заместителя финансового директора ПАО «Магнит», который установил размер процентной ставки с первого по двенадцатый купонные периоды. Ставки с 13-го по 20-й периоды остались неопределенными, что создало обязательство компании выкупить бумаги по требованиям владельцев.

Заявки на продажу облигаций принимаются в течение последних пяти рабочих дней 12-го купонного периода — с 30 января по 5 февраля 2026 года включительно. Агентом по приобретению выступает ООО ИК «Табула Раса».

Выкуп осуществляется путем заключения договоров купли-продажи на торгах биржи через удовлетворение адресных заявок. Владельцы облигаций, не являющиеся участниками организованных торгов, должны заключить договор с любым участником торгов и дать поручение на продажу.

Обязательным условием является предварительное резервирование необходимого количества облигаций в депозитарии до даты активации. После окончания периода сбора заявок владельцы не смогут изменить или отозвать поданные заявки, сообщается в системе «СПАРК-Интерфакс».

Альтернативно владельцы вправе предъявлять требование о приобретении путем дачи соответствующих указаний депозитарию. В этом случае они не смогут распоряжаться предъявленными для выкупа облигациями.

Елена Турбина