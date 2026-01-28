Трамп пригрозил Ирану атакой хуже операции «Полуночный молот»
Президент США Дональд Трамп предупредил, что при отказе Тегерана от ядерной сделки страну ждет атака, которая будет «намного хуже», чем операция «Полуночный молот». Он также сообщил о переброске к региону «огромной армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.
Дональд Трамп
Фото: Charlie Neibergall / AP
«Она движется стремительно, с огромной силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, который был отправлен в Венесуэлу»,— написал господин Трамп в Truth Social. По его словам, корабли готовы выполнить задачу при необходимости с применением силы.
В ночь на 22 июня США в рамках операции «Полуночный молот» нанесли удары по иранским ядерным объектам во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем.
Вчера издание The Economist сообщило, что США развернули дополнительные силы рядом с Ираном, включая зенитно-ракетный комплекс Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Власти Ирана 11 января предупредили, что в случае атаки «законными целями» станут израильская территория и американские базы на Ближнем Востоке.