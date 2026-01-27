The Economist: США развернули Patriot и THAAD вблизи Ирана

США направили зенитные ракетные комплексы Patriot и системы ПРО THAAD вблизи Ирана, пишет The Economist.

В регион также направлены транспортные самолеты и заправщики. Авианосец USS Abraham Lincoln, покинувший Южно-Китайское море, вероятно, находится у Оманского залива. Его авиакрыло и эсминцы сопровождения оказались в зоне досягаемости для возможного удара.

Переброска сил затронула и авиацию: несколько эскадрилий F-15E прибыли с баз в Великобритании. По данным Flightradar24 и ADS-B Exchange, военно-транспортные C-17A Globemaster III доставляли грузы с аэродрома Роберт Грей, связанного с 62-м артиллерийским полком ПВО в Форт-Кавасосе (Техас). За трое суток выполнены шесть рейсов на базу Али-аль-Салем в Кувейте и один — на базу Принц Султан в Саудовской Аравии. 24 января глава Центрального командования США Брэд Купер посетил Израиль для консультаций.

По оценке The Economist, президент США Дональд Трамп, возможно, еще не принял окончательного решения о нанесении удара. В частных разговорах представители стран Персидского залива допускают высокую вероятность массированного американского удара с фокусом на политическом руководстве Ирана. В Тегеране предупредили, что любую атаку Вашингтона будут рассматривать как «полномасштабную войну», допуская ответ, выходящий за пределы ограниченных ракетных обменов.