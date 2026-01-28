На Дону новый закон может ограничить перевод сельхозугодий под разработку месторождений

Федеральный закон, вступивший в силу 1 марта, может серьезно ограничить добычу полезных ископаемых в Ростовской области. Под ограничения попадают примерно 50 из 340 месторождений общераспространенных ископаемых, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщают «Ведомости Юг».

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Кирилла Баранчука, теперь заключения о ценных сельхозугодьях будет принимать Минсельхоз России. К исключительным основаниям для их перевода власти относят реализацию приоритетных инфраструктурных проектов. Новая редакция федерального документа полностью запрещает перевод сельскохозяйственных угодий в другую категорию для добычи общераспространенных полезных ископаемых — щебня, песка, гравия, известняка, торфа, глины и других.

«С 1 марта основание, связанное с общедоступными полезными ископаемыми в отношении угодий не применяется. Применяется ли оно по отношению к прочим землям в составе земель сельхозназначения не ясно, мы запрос такой в Минсельхоз РФ напишем дополнительно»,— отметил Баранчук.

Подписанный президентом России в апреле прошлого года ФЗ-52 вносит поправки в Земельный кодекс и усложняет процедуру перевода сельхозземель до семи этапов. Мера направлена на защиту плодородных почв от необоснованного изъятия под застройку или промышленность.

Заместитель председателя ЗС РО, председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко отметил необходимость адаптации областного законодательства под новые требования.

«Мы обсудили конкретные шаги и наметили оптимальные пути решения, которые позволят развивать наш регион, не забывая при этом о сохранении его ценных сельскохозяйственных земель»,— заявил Василенко.

Валентина Любашенко