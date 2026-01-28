Путин начал переговоры в Кремле с президентом Сирии Аш-Шараа
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча началась около 16:00 мск.
Президент России Владимир Путин (слева) и президент Сирии Ахмед аш-Шараа
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что собеседники будут обсуждать как ситуацию на Ближнем Востоке в целом, так и двусторонние вопросы. Ожидается, что также будет обсуждаться вопрос пребывания российских военнослужащих в Сирии.
Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву сегодня днем.