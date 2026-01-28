Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково». Позже сегодня в Кремле пройдут переговоры президента России Владимира Путина с сирийским лидером.

В аэропорту Ахмед аш-Шараа был встречен российской делегацией, следует из репортажа телеканала «Россия 24». Среди делегатов — заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

На переговорах в Кремле, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Ближнем Востоке, а также темы, связанные с пребыванием российских военнослужащих в Сирии.