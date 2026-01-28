Песков: Путин и аш-Шараа обсудят судьбу российских военных в Сирии

На встрече президента России Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа 28 января затронут вопрос о российских военных в Арабской Республике. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается вопросов дислокации наших Вооруженных сил на территории Сирийской арабской республики, то это опять же прерогатива министерства обороны, и мы рекомендуем обращаться туда»,— заметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков сказал журналистам, что с сирийским лидером Владимир Путин обсудит двустороннее взаимодействие, прежде всего в экономической сфере, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Сирийский источник «Ъ» сообщал, что переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех баз – аэродром в Камышлы на севере Арабской Республики. Накануне неназванные собеседники Reuters рассказали, что Россия уже начала выводить свои силы с аэродрома.

Лусине Баласян