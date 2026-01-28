Двое заключенных смогли сбежать из СИЗО на Урале из-за нерабочих датчиков и тумана

Инспектор отдела охраны СИЗО №1 в Екатеринбурге Роман Памятных рассказал детали побега Александра Черепанова и Ивана Корюкова в сентябре 2025 года. По его словам, на крыше СИЗО не сработали два из трех вибрационных датчиков. Также сбежавших не было видно на видеокамерах из-за тумана, сообщил ТАСС.

Господин Памятных проходит свидетелем по делу о побеге заключенных из изолятора. Он уточнил, что один из датчиков находился посередине крыши, он сработал в 04:09 по местному времени (02:09 мск). После этого инспектор охраны вышел осмотреть территорию с крыши караульного корпуса СИЗО, но здание было ниже крыши, по которой предположительно сбежали фигуранты.

Свидетель также отметил, что датчики часто поднимали ложную тревогу из-за птиц и сотрудников. В день побега после сигнала территорию СИЗО обошел кинолог с собакой, но никого не обнаружил. «По периметру установлено от 30 до 50 видеокамер, однако на них подсудимых не было видно из-за тумана»,— добавил господин Памятных.

Александр Черепанов и Иван Корюков с 2024 года отбывали 10,5 и семь лет колонии за покушение на теракт. 1 сентября ГУФСИН сообщило о побеге заключенных из СИЗО в Екатеринбурге. По версии следствия, они сделали отмычку для двери камеры, а после побега похитили имущество стоимостью свыше 7 млн руб. из дома в СНТ. 8 сентября правоохранители задержали Александра Черепанова, его сообщника поймали 15 сентября.

Никита Черненко