Застройщики Ростова увеличили сдачи объектов в восемь раз за год

Застройщики Ростова-на-Дону в декабре 2025 года сдали 16 жилых домов, что в восемь раз превышает ноябрьские показатели. По данным аналитической системы «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru, в ноябре были введены в эксплуатацию только два объекта.

По информации аналитиков, жилые дома передали под заселение десять групп компаний. Характеристики новостроек варьируются от студий площадью 20,9 кв. м до трехкомнатных квартир площадью 119,4 кв. м. Двухкомнатные квартиры представлены в диапазоне от 38,2 кв. м до 69,8 кв. м.

«В сданных новостройках остаются доступными сотни квартир различной планировки и площади»,— говорится в сообщении.

