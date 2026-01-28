В офисах Deutsche Bank в Берлине и Франкфурте прошли обыски

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте, а также в офисе банка в Берлине. Об этом пишет Der Spiegel. Прокуратура Франкфурта на запрос журналистов сообщила, что она ведет расследование в отношении «пока что неизвестных сотрудников Deutsche Bank», которых подозревают в отмывании денег.

Речь идет о том, что в прошлом банк поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как подозревает прокуратура, использовались для легализации сомнительных средств. Подробности дела не сообщаются. В Deutsche Bank на запрос Der Spiegel подтвердили факт обыска, заявили, что сотрудничают со следствием, и также отказались сообщать какие-либо подробности.

После появления информации об обысках акции банка упали на 3,5%. В 2010-е годы Deutsche Bank неоднократно оказывался в центре масштабных скандалов и многолетних расследований, связанных с обвинениями в отмывании денег и махинациях с налогами.

Яна Рождественская