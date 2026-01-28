Экс-чиновников правительства Ростовской области начали судить за выдачу субсидий «Евродону»

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону начался процесс по уголовному делу двоих бывших заместителей губернатора Ростовской области — Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, замминистра сельского хозяйства Ольги Горбаневой и бизнесмена Вадима Ванеева. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев

В зависимости от роли фигурантов, их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву группе «Евродон», которая занималась производством индейки и утки. При этом на финансово-хозяйственное положение предприятия никто внимания не обратил, хотя оно не позволяло получить такие меры поддержки. По оценкам следователей, размер ущерба бюджету превышает 155 млн руб.

Уголовные дела в отношении господ Гончарова и Рачаловского были возбуждены в феврале 2025 года. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест.

Мария Хоперская