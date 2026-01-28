«Рынок становится более избирательным»

Стоимость курортной недвижимости в Анапе по итогам 2025 года выросла в среднем на 18%. В отдельных проектах цена «квадрата» превысила 600 тыс. руб. Несмотря на рост цен, спрос в сегменте новостроек сократился, а в гостиничной недвижимости снижение оказалось умеренным. О том, почему рынок демонстрирует такую динамику, когда можно ожидать стабилизации и на что стоит ориентироваться покупателям и инвесторам, «Ъ-Новороссийск» пояснила заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт.

Ольга Нарт

Фото: предоставлено автором

«В 2025 году рынок курортной недвижимости Анапы продемонстрировал на первый взгляд противоречивую картину. На фоне снижения покупательской активности капитализация выросла в среднем на 18%, при этом интерес к новостройкам сократился на 11%. В гостиничном сегменте коррекция спроса оказалась заметно мягче и составила порядка 3–5%. На мой взгляд, это не временное расхождение показателей, а отражение структурных изменений, которые рынок проходит уже несколько лет.

Рост цен при снижении количества сделок часто воспринимается как аномалия. Однако в текущих условиях он связан, прежде всего, с изменением качества предложения. В Анапе все большую долю занимают проекты более высокого класса — апарт-отели и гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой, сервисной моделью и профессиональным управлением. Именно они формируют новую среднюю цену и поддерживают рост капитализации даже при охлаждении спроса.

Заметную роль играет усложнение продукта. За последние два года выросла доля проектов уровня 4–5 звезд, ориентированных на круглогодичный формат работы. В таких комплексах рост стоимости в 2025 году достигал 25–30%, а цена квадратного метра превышала 600 тыс. руб. Это не просто отражение инфляции. Рынок платит за архитектуру, продуманную концепцию, насыщенность инфраструктурой и сильные локационные характеристики.

Наиболее устойчивыми сегодня остаются гостиничные номера и апартаменты с профессиональным управлением. Классические квартиры в курортных зонах, не предлагающие сервисной модели и прогнозируемой доходности, растут заметно медленнее, а в отдельных случаях теряют инвестиционную привлекательность. Логика покупателей меняется: ключевым фактором становится не сам факт владения недвижимостью, а ее ликвидность и способность обеспечивать стабильный денежный поток.

Девелоперы при этом не спешат корректировать цены вниз, несмотря на сокращение числа сделок. Существенную роль в поддержании спроса играют альтернативные схемы покупки, прежде всего рассрочки от застройщиков. Во многих проектах именно этот инструмент позволяет сглаживать колебания спроса без прямого ценового дисконта и сохранять заявленную стоимость лотов.

В результате рынок становится более избирательным. Транспортная доступность и туристский поток по-прежнему остаются ключевыми факторами инвестиционных решений. Ограничения логистики в 2025 году сдерживали спрос, однако в среднесрочной перспективе рынок рассчитывает на постепенную нормализацию ситуации и восстановление турпотоков, что может вновь поддержать интерес инвесторов.

В 2026 году курортная недвижимость Анапы, на мой взгляд, способна продолжить рост даже при неполном восстановлении спроса. Поддержку ценам будут оказывать ограниченное предложение новых проектов, переток инвестиций из крупных городов и ожидания смягчения денежно-кредитной политики. В среднем по рынку рост может составить 10–15%, а в отдельных проектах — превысить эти значения».