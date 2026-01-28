Экспорт подсолнечного масла из Краснодарского края в Иран вырос в 7 раз

Экспорт подсолнечного масла в Иран через порты Краснодарского края в 2025 году вырос в семь раз — с 33 тыс. т годом ранее до 252 тыс. т, следует из данных Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Существенный рост зафиксирован и на сирийском направлении: объем отгрузок достиг 12,97 тыс. т, что втрое превышает показатель 2024 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Положительная динамика отмечена и в сегменте рапсового масла. Его экспорт увеличился более чем в полтора раза и составил 106,4 тыс. т. Крупнейшими покупателями стали Китай, куда было поставлено 76,6 тыс. т, и Тунис — 19,2 тыс. т. В целом в 2025 году растительные масла из Краснодарского края поставлялись в 17 стран, включая Индию, Египет, Турцию, а также государства Ближнего Востока и Персидского залива.

В Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что каждая партия продукции проходит обязательный контроль на соответствие требованиям стран-импортеров, техническим регламентам Таможенного союза и международным стандартам. В лабораториях масла проверяют на содержание остаточных пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов и радионуклидов, а также анализируют физико-химические показатели и наличие ГМО.

По итогам исследований оформляется комплект сопроводительных документов, включая сертификат здоровья, подтверждения об отсутствии ГМО и радиологической безопасности. Отдельно проводится инспекция транспортных средств: перед погрузкой специалисты проверяют танки судов на чистоту и отсутствие посторонних запахов, без чего иностранные покупатели не приступают к наливу продукции.

Вячеслав Рыжков