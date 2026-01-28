Заведующую детсадом в Адыгее будут судить за фиктивные табели и хищение бюджета
В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей муниципальным детским садом, обвиняемой по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, с октября 2023 года по март 2024 года руководитель дошкольного учреждения вносила недостоверные сведения в табели учета рабочего времени операторов котельной, завышая количество отработанных дней. Действия, совершенные из корыстной заинтересованности, привели к необоснованному увеличению фонда оплаты труда и неправомерному расходованию бюджетных средств на сумму более 195 тыс. руб.
Уголовное дело расследовалось Гиагинским межрайонным следственным отделом. Материалы с утвержденным прокурором Красногвардейского района обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее по данному факту в отношении заведующей возбуждалось уголовное дело о служебном подлоге. В ходе расследования квалификация была расширена, после чего следствие было завершено.