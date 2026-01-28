Кубанский суд поддержал оператора Т2 в споре о сносе сотовой вышки

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил требования администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района о демонтаже вышки сотовой связи оператора Т2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, спорное антенно-мачтовое сооружение расположено в станице Медведовская на улице Техническая, 22А, на земельном участке, принадлежащем Наталье Жук.

По данным комиссионного обследования от 20 марта 2025 года, металлическая опора базовой станции расположена в 13,3 метра от фасада жилого дома №22 и менее чем в трех метрах от дома №24. Расстояние от забора до сооружения составляет 2,7 м.

По данным властей, установка вышки вызвала негативную реакцию жителей станицы и поток обращений в местную администрацию. После совещания 24 января 2025 года власти направили запрос в департамент информатизации и связи региона с просьбой перенести объект. Однако технический директор Краснодарского филиала ООО «Т2 Мобайл» Михаил Шелков письмом от 25 февраля уведомил о несогласии на перенос.

Администрация настаивала, что базовая станция создает угрозу жизни и здоровью граждан. В свою очередь, ООО «Пилар» (башенная компания Т2) пояснило в суде, что 30-метровая стальная опора не имеет признаков взрывопожарности, а размещаемое оборудование разрешено к установке даже на кровлях многоэтажек. Телекоммуникационный шкаф изготовлен из несгораемых материалов и защищен системами пожарной сигнализации и пожаротушения.

Компания подтвердила соответствие объекта требованиям безопасности сертификатом, действующим до 9 февраля 2026 года.

Суд постановил, что администрация как лицо, не владеющее земельным участком, где размещен объект, не имеет права требовать его демонтажа. Решение будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Наталья Решетняк