МИД РФ: блокада Кубы со стороны США нарушила бы международное право

Публикации о возможных планах США ввести полную блокаду импорта нефти на Кубу вызывают тревогу, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, такие действия стали бы грубейшим нарушением международного права.

«Выражаем надежду, что указанные публикации не имеют под собой оснований. В противном случае речь бы шла о новом грубейшем нарушении международного права, постановке национального законодательства США и введенного ими санкционного режима выше действующих международно-правовых норм, бесчеловечном посягательстве на достойную жизнь кубинских граждан, провоцировании гуманитарного кризиса на острове»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Источники Politico рассказали, что администрация Дональда Трампа может ввести блокаду импорта нефти для давления с целью смены власти на Кубе. По данным WSJ, американские власти ищут в кубинском правительстве влиятельных политиков, которые бы помогли сменить политический режим страны до конца этого года. С 1959 года на Кубе установлена однопартийная политическая система, а единственной легальной остается Коммунистическая партия.

Лусине Баласян